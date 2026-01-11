KPK OTT descubre soborno fiscal en el norte de Yakarta, el jefe de KPP y 5 de sus subordinados se convierten en sospechosos y detenidos

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) ha vuelto a sacudir el sector fiscal. Cinco personas fueron nombradas oficialmente como sospechar en casos sospechosos soborno impuesto en el entorno de la Oficina del Servicio de Impuestos Madya (KPP) del norte de Yakarta, los resultados de la Operación Hand Catch (OTT) que se celebró la semana pasada.

Los sospechosos fueron identificados después de que los investigadores descubrieron elementos criminales y pruebas suficientes en las ocho personas que habían sido detenidas anteriormente.

«Así que este caso pasó a la etapa de investigación, y luego, después de encontrar pruebas suficientes, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, el domingo 11 de enero de 2026.

De los cinco sospechosos, tres procedían de la autoridad fiscal. Se trata de Dwi Budi (DWB) como Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta, Agus Syaifudin (AGS) como Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta (Waskon), y Askob Bahtiar (ASB) que actúa como equipo de evaluación en el KPP Intermedio del Norte de Yakarta.

Mientras tanto, los otros dos sospechosos provienen del sector privado, a saber, Abdul Kadim Sahbudin (ABD) como asesor fiscal y Edy Yulianto (EY), un miembro del personal del PT WP que es sujeto de los contribuyentes. El KPK detuvo inmediatamente a los cinco sospechosos con fines de investigación.

«El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) detuvo a los sospechosos durante los primeros 20 días del 11 al 30 de enero de 2026. La detención se llevó a cabo en el Centro de Detención Estatal (Rutan) de la Subdivisión del Edificio Rojo y Blanco de KPK», dijo.

En la construcción del caso, se sospecha que ABD y EY desempeñan el papel de sobornos. Ambos fueron acusados ​​en virtud del artículo 5 párrafo (1) letra a o letra b o el artículo 13 de la Ley Número 31 de 1999 modificada por la Ley Número 20 de 2001 en relación con el artículo 20 de la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal.

Mientras tanto, DWB, AGS y ASB como receptores de sobornos fueron acusados ​​​​del artículo 12 letra a o letra b o el artículo 12B de la Ley Número 31 de 1999 modificada por la Ley Número 20 de 2001 o el artículo 606 Párrafo 2 de la Ley Número 1 de 2026 sobre Ajustes Penales Juncto Artículo 20 de la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código Penal.

Este caso es un desarrollo de OTT llevado a cabo por KPK la noche del viernes 9 de enero de 2026, dentro de la Oficina Regional del Norte de Yakarta de la Dirección General de Impuestos (Kanwil DJP).