KPK nombra al grupo de Medan DJKA Ministerio de Transporte sospechoso de soborno, ¿quién?

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) reveló que había nombrado a un sospechoso en el presunto caso de soborno para la construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Ministerio de Transporte para grupos regionales MientrasSumatra del Norte.

«Ya hay sospechosos», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en Yakarta, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Sin embargo, Budi dijo que primero comprobará si el sospechoso en el caso del grupo DJKA Kemenhub Medan ha sido anunciado previamente por el KPK o no.

Si no, dijo Budi, si el sospechoso puede ser anunciado al público o no.

Mientras tanto, el martes 14 de octubre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) interrogó al exdirector de Instalaciones de Transporte por Carretera del Ministerio de Transporte, Danto Restyawan (DR), y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Solo (Kadin), Java Central, Ferry Sephta Indrianto (FSI) como testigos del caso DJKA del Ministerio de Transporte para Medan. grupo.

Anteriormente, se reveló que el caso comenzó con una operación encubierta (OTT) llevada a cabo por el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK) el 11 de abril de 2023 en la Sala de Ingeniería Ferroviaria Clase I de la Región de Java Central del Ministerio de Transporte DJKA.

Actualmente, la Región de Java Central BTP Clase I ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a 10 sospechosos que fueron inmediatamente detenidos en relación con el presunto caso de corrupción. proyecto Construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha identificado a 14 sospechosos. El KPK también nombró a dos corporaciones como sospechosas en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el Comité de Erradicación de la Corrupción nombró y detuvo al decimoquinto sospechoso del caso, a saber, un funcionario estatal del Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El presunto caso de corrupción ocurrió durante el proyecto de construcción del doble ferrocarril Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyecto de construcción de una línea ferroviaria en Makassar, Sulawesi del Sur; cuatro proyectos de construcción de ferrocarriles y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, Java Occidental; y el proyecto de mejora del paso a nivel Java-Sumatra.

Durante la construcción y mantenimiento del proyecto, se alega que ciertas partes han arreglado el ganador del proyecto a través de la ingeniería desde el proceso de administración hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)