KPK no espera a que Mahfud MD se presente para investigar las acusaciones de corrupción, pero si se le proporciona información puede hacerlo más fácil

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) afirmó que no estaba esperando simplemente información del ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad Mahfoud MD investigar denuncias de actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung o Whoosh.

«Por supuesto que no estamos esperando», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

Asep explicó que, en general, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía busca información y pruebas primero cuando maneja presuntos actos criminales de corrupción.

Sin embargo, dijo que si el público tuviera información, sería más fácil para el KPK investigar los casos rápidamente.

Por lo tanto, continúa apelando al público, incluido Mahfud MD, si tienen información sobre sospechas de corrupción relacionada con Whoosh, pueden transmitirla a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

«Al público que tenga información relacionada con este asunto, por favor transmítanosla para que sea más fácil y rápido», dijo.

Anteriormente, Mahfud MD en un vídeo subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, reveló que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria o márgenes en el proyecto Whoosh.

«Según los cálculos de Indonesia, el coste por kilómetro del tren Whoosh es de 52 millones de dólares. Sin embargo, en la propia China, el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Se ha triplicado», dijo.

Continuó: «¿Quién recaudó esto? ¿A dónde fue el dinero? Se triplicó. 17 millones de dólares estadounidenses, sí, dólares estadounidenses, no rupias, por kilómetro a 52 millones de dólares estadounidenses en Indonesia. Así que eso es un margen. Tenemos que investigar quién hizo esto primero».

El 16 de octubre de 2025, el KPK apeló a Mahfud MD para que presentara un informe sobre la presunta corrupción en el proyecto Whoosh.

Mahfud luego respondió al KPK en un tweet en su cuenta personal de redes sociales X, @mohmahfudmd, concretamente el 18 de octubre de 2025. (Ant)