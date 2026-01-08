KPK niega haber registrado la casa del ex Kajari en Bekasi Regency

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) negó su existencia buscar contra la casa del ex fiscal jefe de distrito Regencia de Bekasi Eddy Sumarman.

Se sabe que la casa de Eddy fue sellada durante la Operación de Arresto (OTT) del KPK contra el Regente de Bekasi.

«No, no hubo actividad de búsqueda», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, citado el jueves 8 de enero de 2026.

Setyo reveló que la casa de Eddy debería haber sido reabierta después de que no hubo actividad.

Sin embargo, el motivo del sellado fue porque inicialmente los investigadores de KPK indicaron que la Fiscalía estaba involucrada en casos en la zona del Gobierno de Bekasi.

«Si no hay actividades, deberían abrirse. Actividades como esas podrían sellarse, pero no habrá registros», dijo.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción reveló los motivos del cierre de la casa del Jefe de la Fiscalía Distrital (Aprender) Regencia de Bekasi, Java Occidental, Eddy Sumarman.

Este sellado se lleva a cabo con el fin de mantener la condición del lugar para que permanezca intacto durante el proceso de aplicación de la ley.

El diputado interino de Cumplimiento y Ejecución del Comité de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, explicó que el sellado se realiza para mantener el status quo o condiciones iniciales de un lugar, de modo que no haya cambios, transferencias de bienes u otras actividades que puedan afectar el proceso de investigación.

«Esto es para mantener el status quo. Para que nada cambie, nadie mueva objetos ni nada en la habitación, así que lo sellamos. Entonces, esa es la función del sello», dijo Asep en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2026.

Asep explicó que el sellado de la casa de Kajari en Bekasi Regency se llevó a cabo al mismo tiempo que la operación encubierta (OTT) del KPK que atrapó a varias partes en Bekasi Regency. OTT está relacionado con el presunto caso de soborno del proyecto que involucra a Bekasi Regent Ade Kuswara Kunang.

Según la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, el sellado es un procedimiento estándar en los esfuerzos por asegurar lugares considerados relevantes para el caso, aunque el propietario de la vivienda no sea necesariamente sospechoso.

«El sellado se realizó en el momento de la detención de los sospechosos del caso», dijo Asep.

Este paso, dijo, se tomó para garantizar que no se perdiera ni alterara ninguna evidencia antes de que se completara el proceso de investigación.