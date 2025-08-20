KPK menciona el impacto de la corrupción en la cuota de peregrinación, haciendo una cola de 8.400 peregrinos regulares más largos

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló el impacto de la supuesta corrupción Haji soñando 2024, que hace que 8.400 peregrinos regulares tienen que esperar la cola más larga.

Portavoz de KPK, Budi Praseteto explicó que la cuota de 8,400 peregrinas se trasladó a la partida de peregrinación especial

«Hay 8.400 cuotas cambiadas de lo que debería ser regular a específicamente», dijo Budi a los periodistas el miércoles de agosto de 2025.

Ministro de Religión YAQUT COLLIL QUUUMAS COLECTO DE LLAMADAS DE KPK

Explicó que la congregación regular recibió una cuota de 18,400 o 92 por ciento de la cuota adicional. Sin embargo, del total dividido en dos para una cuota especial del Hajj del 50 por ciento, y una cuota peregrina regular del 50 por ciento.

Con la presunta corrupción, la cuota regular de Hajj disminuyó 8,400. Budi dijo que podría tener un impacto en la cola de los peregrinos que se partirían utilizando instalaciones regulares de Hajj.

«Esto significa que esta cuota regular se reduce en 8.400, donde 8.400 se trasladan a una cuota especial, lo que significa que hay fieles que entonces la cola también cambia que deberían irse usando una cuota regular este año, por ejemplo», dijo.

Budi dijo que hubo una pérdida de la gente por apropiación indebida de la cuota de peregrinación especial. A saber, el cambio en la partida de peregrinos regulares.

«Sí, se puede decir que hablar de las pérdidas de las personas relacionadas con este tiempo de espera es uno de los impactos masivos», concluyó.

Se sabe que el KPK anunció comenzar una investigación de supuestos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue la ex Ministro de Religión YAQUT Cholil Quyumas.

Ministro de Religión YAQUT COLLIL QUUUMAS

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita. En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.