KPK llevará a cabo una investigación en Arabia Saudita sobre el caso de la cuota del Hajj de 2024

Jacarta – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) planea llevar a cabo una investigación en Arabia Saudita para investigar las acusaciones de corrupción relacionadas con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, dijo que su partido llevará a cabo una inspección directa en el lugar para profundizar la investigación del caso.

Adjunto interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción Asep Guntur Rahayu Foto : Captura de pantalla de YouTube de RI KPK

«En este caso de cuotas de Hajj, esperamos que podamos manejarlo más rápidamente porque hay planes de verificar también con la ubicación (Arabia Saudita, ed.)», dijo Asep en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el lunes (10/11) citado por ANTARA.

Según Asep, se llevaron a cabo medidas de investigación en Arabia Saudita para verificar una serie de información relacionada con la política de distribuir una cuota adicional de 20.000 Hajj en 2024. En esta distribución, se descubrió que el 50 por ciento se asignó para la cuota regular de Hajj y el 50 por ciento para la cuota especial de Hajj.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) quiere determinar la base para considerar la distribución, especialmente el reclamo sobre el espacio limitado en Mina, que se dice que es la razón principal para dividir la cuota en partes iguales.

«Esto debe demostrarse para romper el supuesto de por qué hay que dividirlo en 10.000, ¿no? Porque allí, por ejemplo, para regular es demasiado estrecho y así en Mina, ¿no? Así que lo comprobamos. Luego también comprobamos la distribución de cuotas», explicó Asep.

Añadió que los investigadores de KPK se asegurarán de que el proceso de investigación se desarrolle rápidamente y esté completo, considerando que la realización de la peregrinación Hajj es una actividad de rutina anual. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción no quiere que el proceso legal de este caso en curso se alargue.

«El Hajj se organiza todos los años. No dejen que este Hajj sea problemático, y el próximo Hajj ya ha comenzado, pero éste aún no se ha completado», dijo. (FUENTE ANTARA)