KPK llamó a 13 asociación y 400 viajes supuestamente involucrados

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) reveló los últimos desarrollos en la investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en 2023-2024. En el proceso, el KPK encontró la participación de 13 asociaciones y casi 400 agencias de viajes Hajj.

«Inicialmente hubo dos asociaciones. Ha aumentado nuevamente. Agregue 11, y esta información continúa, de modo que hay 13 asociaciones», dijo el diputado interino de la acción y la ejecución de KPK, ASEP Guntur Rahayu, en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (18/9/2025) por la noche.



Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

ASEP agregó, el número de partes involucradas en la realización de la investigación duró bastante tiempo. También afectó al aún no anunciado quién sería nombrado como sospechoso.

«Eso es casi 400 viajes (Oficina de Viajes de Hajj). Eso es lo que hace que esta investigación también sea bastante larga, y la gente se impaciente, ‘¿Por qué no se anuncia rápidamente?’ Porque tenemos que firmar (firmes) de cada uno de los viajes que son diferentes en la venta de la cuota «, explicó.

El supuesto caso de corrupción del Hajj se actualizó oficialmente a la etapa de investigación el 9 de agosto de 2025, poco después de que el KPK solicitó información al ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En la investigación, el KPK también coordinó con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) para calcular la pérdida potencial del estado. A partir de los resultados del cálculo inicial, se estima que la pérdida penetra más de RP1 billones. No solo eso, el 11 de agosto de 2025, el KPK también anunció la prevención de viajar al extranjero para tres personas, incluido Yaqut.

Mientras tanto, el Comité Especial (Pansus) del cuestionario del Parlamento Indonesio Hajj también destacó las irregularidades en la distribución de la cuota de Hajj en 2024

El esquema no se considera de acuerdo con las disposiciones del artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que establece una cuota especial del 8 por ciento y una cuota regular del 92 por ciento. (ENTRE)