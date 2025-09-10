KPK Llame al caso de la cuota Hajj tiene un impacto en el costo y el subsidio de la peregrinación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló un caso de presunta corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, lo que resulta en el costo de la peregrinación que debe pagar cada congregación y subvención Hajj pagado por el gobierno fue afectado.

El diputado interino para el diputado de aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu explicó, el costo de la peregrinación (BIPIH) y el subsidio se vio afectado debido a la distribución de 20,000 Haji soñando Además del gobierno de Arabia Saudita en 1445 Hijri/2024 DC, que debe dividirse en un 92 por ciento (Hajj regular) en comparación con el 8 por ciento (Hajj especial), pero dividido en 50 por ciento en comparación con el 50 por ciento.



Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

ASEP explicó que los componentes del costo del Hajj o el costo de organizar el Hajj (BPIH) consistieron en la facultad y los subsidios del gobierno que se decidieron en la reunión de DPR ri con el gobierno.

Por ejemplo, para el año 1445 Hijri/2024 DC, BPIH promedió cada congregación de Rp93,410,286. Mientras que cada congregación paga el 60 por ciento o alrededor de RP56,046,172, mientras que el 40 por ciento es un subsidio gubernamental del valor de los beneficios financieros Hajj de RP37,364,114

«¿Dónde está el 40 por ciento adicional? Bueno, es decir, el dinero recaudado de los peregrinos, luego administrado por el BPKH o la Agencia de Gestión Financiera Hajj, entonces los resultados o beneficios de la administración se usan nuevamente para los intereses de los peregrinos, incluso para pagar las deficiencias BPIH o subsidiadas», dijo ASEP.

Sin embargo, la distribución de la cuota de Hajj adicional en 1445 Hijri/2024 dC que luego se sospechaba de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, hizo que el gobierno perdiera la gestión de fondos para los subsidios BPIH de 8,400 pertenientes regulares.

«Ahora, se reduce este dinero porque hay 18,400 peregrinos regulares para el gobierno, entonces solo 10,000 peregrinos regulares porque los 8,400 se desvían en cuota especial de Hajj», explicó.

Además, dijo ASEP, el subsidio de la tarifa de Hajj depende de la gestión del depósito inicial del Hajj por candidato para peregrinos que es RP. 25 millones.

«Si aquí la espera regular de la peregrinación puede ser de hasta 20 años. Por lo tanto, el estado tiene la oportunidad de administrar la peregrinación durante casi 20 años para que las ganancias puedan ser mayores», dijo.

A diferencia de Hajj regular, el Hajj especial tiene un corto período de gestión porque el período de espera de salida no alcanza los 20 años, algunos incluso pagan y salen en el mismo año.

«No hay dinero que se gestione porque se usa de inmediato. Entonces, solo entra, luego vuelve a usar. Bueno, ahí es donde hay una pérdida», explicó.

Continuó: «Por lo tanto, el estado no puede administrar el dinero de los peregrinos en beneficio de los peregrinos también. Anteriormente, para aumentar sus deficiencias del 40 por ciento».

De hecho, el valor de los beneficios financieros del Hajj también se puede utilizar para mejorar la gobernanza del Hajj en Arabia Saudita.

«Comenzando desde el alojamiento, luego también de catering, luego también transporte, y otros. Bueno, si es administrado por BPKH para este Hajj regular, luego los beneficios se utilizarán para mejorar allí», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)