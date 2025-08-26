KPK llama al examen de Lisa Mariana para verificar a Ridwan Kamil en el caso de corrupción de BJB

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) dice un examen de celebridades Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) es el primer paso para examinar al ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK).

«Así que este es el caso, solicitamos información por adelantado es el primer paso o preparación para aquellos de nosotros que también solicitaremos información del hermano de RK», dijo el diputado interino de la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta, el lunes.

ASEP transmitió la declaración cuando se le preguntó la razón por la cual el KPK examinó por primera vez a Lisa Mariana en comparación con Ridwan Kamil como testigo del presunto caso de corrupción de proyectos de adquisición de publicidad en los bancos o bancos de desarrollo regional de Java y Banten de West Java y Banten Bjb Período 2021–2023.

La celebridad de Lisa Mariana llegó al KPK

«Luego hay información de que se sospecha que hay una corriente de este hermano LM, por lo que los investigadores llaman al hermano LM para ser confirmado por la verdad», dijo.

Después de eso, dijo, el KPK confirmará la declaración de Lisa Mariana a Ridwan Kamil.

Anteriormente, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó moto al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el lunes (8/25), se registró que el KPK no había llamado a Ridwan Kamil después de la búsqueda.

Mientras que Lisa Mariana cumplió la llamada del KPK como testigo del caso el viernes (22/22).

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)