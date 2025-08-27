KPK llama al Director General del Ministerio de Religión de PHU Hilman Latief con respecto al caso de la cuota del Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Llame a varios testigos relacionados con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en Ministerio de Religioso 2023-2024.

Leer también: Pati Regent Sudewo cumplió la llamada del KPK con respecto al caso DJKA



Uno de los llamados Director General de Hajj y Umrah (Dirjen) del Ministerio de Religión, Hilman Latief (HL).

«El examen tuvo lugar en el edificio KPK Red and White en nombre de IAA alias GA como presidente de PBNU para el período 2022-2027, HL como director general de Hajj y Umrah del Ministerio de Religión, BD como el Presidente de PT Annatama Purna Tour, y aml como comisionado de Pt Ebad Al-Rahman Wishman y Pt Pt Mutor del Purno Mentra,», dijo el Director de Purna «, dice el Presidente de Pt Diver, el Director de Purma». portavoz del KPK Budi Praseteto.

Leer también: KPK examinó el regente de Pati Sudewo en el caso DJKA hoy



Sin embargo, Budi explicó que la IAA fue inspeccionada por el KPK el martes 26 de Agustus 2025.

Basado en la información recopilada, algunos de los testigos eran Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA alias Ga), quien había servido como antiguo personal especial en la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas e Hilman Latief (HL).

Leer también: Land Cruiser to Mercy ‘perdió’ de la residencia oficial de Immanuel Ebenezer después de Ott, ¿quién se mudó?



El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)