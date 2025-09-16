KPK llama al dinero devuelto por Khalid Basalamah para ser una corrupción de Barbuk de la cuota de peregrinación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) establece el dinero presentado por predicadores y propietarios de la agencia de viajes de Pt Zahra Oto Mandiri Hajj o Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah es necesario para investigar casos de presunta corrupción Haji soñando.

«Los investigadores necesitan la existencia de estos elementos en el proceso de evidencia al investigar este caso», dijo el martes el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el martes.

El caso mencionado por Budi es la supuesta corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el ministerio Religión en 2023-2024.

Budi dijo que el dinero fue entregado Khalid Basalamah El KPK es el resultado de una supuesta corrupción.

Anteriormente, Khalid Basalamah, que también era presidente de la Asociación de la Oficina de Viajes del Hajj, nombró la principal asamblea de los viajes de Indonesia, Hajj y Umrah (Hajj) cuando aparecía en el canal de YouTube de Kasisolusi cargado el 13 de septiembre de 2025, reveló que había devuelto dinero relacionado con el caso de HAJJ Tota con el KPK.

Khalid explicó que el reembolso se llevó a cabo porque el KPK le pidió que lo examinara como testigo del presunto caso de corrupción de la cuota de Hajj.

Mientras que el dinero es un costo por peregrinos de Uhud Tour hasta 122 personas al Comisionado de PT Muhibbah Mulia Ibnu Mas’ud. En cuanto a la persona, se requiere que pague 4.500 dólares estadounidenses.

Además, Khalid dijo que hasta 37 de 122 fieles debían pagar un dinero adicional de 1,000 dólares estadounidenses. Si no paga, la visa de peregrino Khalid no será procesada por Ibn Mas’ud.

El Khalid afirmó que Hajj usa los servicios de Ibn Mas’ud porque se llama una visa de Hajj en particular es el funcionario del estado y obtiene un Maktab VIP que está cerca de Jamarat.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Ilustración de la corrupción Foto : pexels.com/tima miroshniche

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)