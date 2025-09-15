KPK llama a Wasekjen PDIP DJKA Kemenhub Braibery Case

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción Llamado al Secretario General del Secretario de la Secretaría de DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Yad) como testigo del presunto caso soborno Desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Ministerio de Comunicaciones.

«El examen tuvo lugar en el edificio rojo y blanco KPK En nombre de Yad, Wasekjen en la Secretaría del DPP PDIP «, dijo un portavoz de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Budi Praseto cuando Antara confirmó el lunes de Yakarta.

Tres sospechosos en el caso de DJKA fueron detenidos oficialmente por el KPK

Además, el KPK también llamó a dos personas como testigos del mismo caso, a saber, Li como el personal del coordinador de la adquisición del transporte de tierras y trenes Kemenhubasí como ZT como jefe de la adquisición de bienes y servicios en el Servicios de Adquisición y Administración del Ministerio de Transporte (LPPBMN).

Según la información recopilada, ambos son Linawati (Li) y Zulfikar Tantowi (ZT).

Anteriormente, el caso se reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte.

En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

La actividad del tren transporta bienes. (Doc Kai North Sumatra) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)