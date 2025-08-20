KPK llama a Lisa Mariana el 22 de agosto con respecto a la supuesta corrupción de BJB

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) llamará a una celebridad Lisa Mariana el 22 de agosto de 2025.

«Es cierto, relacionado con la investigación de presuntos actos criminales de corrupción en Banco bancario«Dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó en Yakarta el miércoles.

Además, Fitroh confirmó que Lisa Mariana fue llamada para ser testigo del supuesto caso de corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los Bancos de Desarrollo Regional de Java Occidental y Banten (BJB) para 2021-2023.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Anteriormente, Lisa Mariana en la historia que subió a través de su cuenta personal de Instagram, @LisamarianAaa, reveló la citación.

«El 22 (agosto de 2025, ed.) Me llamaron al KPK para ser testigo. El KPK también me confundió para escribir», dijo.

Para la investigación del caso, el KPK esta semana, miércoles (8/20), llamó a ex miembros de la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) Ahmadi Noor Supit, y el ex personal experto Ahmadi en nombre de Melly Kartika Adelia como testigo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)