KPK llama a la corrupción en la cuota de Hajj no involucrada a los funcionarios de la oficina regional

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló un caso de presunta corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en Ministerio de Religioso En 2023-2024 no involucró a la Oficina Regional del Ministerio de Religión (Oficina Regional del Ministerio de Religión).

«Entonces, en realidad, no es estructural así, o estructurado para la oficina regional, sí», dijo el grupo de trabajo interino para la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Building Red and White Building, Yakarta, el miércoles.

ASEP explicó los funcionarios del Ministerio de Religión involucrados en la supuesta compra y venta Haji soñando Específicamente la adición de 1445 hijri/2024 AD solo en el nivel central.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

«No a la región, como es la cuota del hajj que generalmente no llega a la oficina regional así. Entonces, eso es en el Ministerio de Religión», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular pérdida Finanzas estatales en el caso de la cuota de peregrinación.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

Edificio KPK (ilustración fotográfica)

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)