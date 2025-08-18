KPK llama a la corrupción E-KTP realizada por el caso grave de Setya Novanto

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Recuerde que el caso de corrupción de la adquisición de la tarjeta de identidad electrónica (KTP-El) es un delito grave, cuando se discute al sospechoso en el caso, Setya Novanto quien se libera gratis.

«Hablando del caso, nuevamente recordamos un grave crimen de corrupción, y con un impacto que fue realmente directamente sentido por casi todas las personas indonesias», dijo el lunes el portavoz de KPK Budi Praseteto cuando fue contactado por Antara desde Yakarta el lunes.

Explicó que otras razones para el caso se convirtieron en un delito grave porque no solo se observó por la cantidad de pérdida estatal, sino de la degradación de la calidad de los servicios públicos.

«Sin embargo, los crímenes de corrupción siempre han sido un recordatorio, así como el aprendizaje para la próxima generación para que la mala historia no vuelva a suceder», dijo.

Mientras tanto, dijo en el 80 aniversario de la República de Indonesia, se necesitó la unidad y la soberanía de todos los elementos de la sociedad para combatir la corrupción para la realización de los ideales y objetivos de la nación.



Setya Novanto Foto : Entre fotos/Puspa Perwitasari

Anteriormente, el jefe de la oficina regional de la Dirección General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, cuando se confirmó en Bandung, el domingo (8/17), dijo que Setya Novanto obtuvo una libertad condicional libre.

Sin embargo, dijo que Setya Novanto solo era pura libre en 2029, mientras que actualmente lo relajado estaba en una libertad condicional, y debía informar hasta abril de 2029. (Ant).