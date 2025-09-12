KPK investiga supuestamente el antiguo Menag Yaqut recibiendo el flujo de casos de dinero de cuota de Hajj a través de intermediarios

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Rastreando al ex ministro de religión Yaqut cholil qouumas Reciba el flujo de fondos para presunta corrupción en la determinación de las cuotas y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, a través de intermediarios.

«Todo todavía se rastrea y explora», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, cuando se confirma Entre de Yakarta, viernes.

Por lo tanto, dijo, el KPK llamó, examinó o pidió pruebas de los testigos, ya sea de las partes en el ministerio religioso o no.

Ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qouumas

«Para que los investigadores también obtengan información completa y creíble relacionada con el supuesto flujo de dinero», dijo.

Mientras tanto, dijo que el KPK actualmente no pudo transmitir a quién sospechaban que las partes recibían el flujo de fondos en el caso, incluida la cantidad que recibió.

«Entonces, en general, lo que podemos transmitir es el supuesto flujo de dinero a las partes en el Ministerio de Religión», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)