KPK investiga que Ridwan Kamil supuestamente use el dinero del caso BJB Bank para DKI Pilkada

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) investigar flujo de fondos supuesta corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los bancos de desarrollo regional de West Java y Banten o Bank BJB Período 2021–2023.

Incluyendo, presunto ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil usando el flujo de fondos para competir en DKI JAKARTA PILKADA.

«Actualmente estamos investigando», dijo el diputado interino de la tarea y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu a los periodistas el miércoles 10 de septiembre de 2025.

ASEP explicó que la profundización fue llevada a cabo por el KPK junto con la búsqueda del flujo de fondos a la celebridad Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM), y la compra de un vehículo Mercedes-Benz 280 de Ilham Akbar Habibie (IAH) en su padre, que es el presidente 3RD-Habibie.

«Por lo tanto, el flujo de fondos o el uso de fondos que supuestamente fluyen al RK, llamamos y solicitamos información, luego LM, incluido dónde estamos siendo investigados actualmente, para qué más se usa, incluso si se usa para las necesidades políticas y otros», dijo.

En el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del BJB Bank, director Yuddy Renaldi (año) y Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

Luego, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó moto al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el miércoles 10 de septiembre de 2025, se registró que el KPK no había llamado a Ridwan Kamil después de la búsqueda. (Hormiga)