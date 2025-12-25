KPK investiga presunto soborno para el proyecto Bekasi Regent ante Ade Kuswara

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) investigar las acusaciones soborno proyecto En el momento Regente de Bekasi Antes Ade Kuswara Kunang involucra al contratista y sospechoso, Sarjan.

Lea también: Cuatro fiscales detenidos por OTT, Fiscal General: Estoy agradecido por la ayuda del KPK



«Por supuesto, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) también investigará si el soborno de SRJ (Sarjan) para este proyecto se llevó a cabo durante el período o período del Regente de ADK únicamente, o también se llevó a cabo en períodos anteriores». dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas, citado por ANTARA, el jueves 25 de diciembre de 2025.

«Por supuesto, esto también será material adicional para que los investigadores realicen más investigaciones posteriormente», continuó.

Lea también: KPK registra la casa del sobornador inactivo del regente de Bekasi y confisca estos artículos



Budi dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción llevó a cabo la investigación después de recibir información sobre el historial de Sarjan dentro del Gobierno de Bekasi Regency, Java Occidental.

«De hecho, también recibimos información inicial de que SRJ también era un vendedor o proveedor de bienes y servicios para varios proyectos durante el período anterior de Bekasi Regent», dijo.

Lea también: El Fiscal General tomará medidas firmes contra 4 fiscales afectados por el OTT del KPK



Por lo tanto, invitó al público, especialmente en Bekasi Regency, si tienen información sobre este asunto a transmitirla al KPK.

«Si hay alguna información o material adicional, por favor envíelo a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción», dijo.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta (OTT) en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que siete de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las siete personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), el padre del regente de Bekasi y el jefe de la aldea de Sukadami, distrito sur de Cikarang, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) y un privado llamado Sarjan (SRJ) como sospechosos en el presunto caso de soborno.

El KPK dijo que Ade Kuswara y HM Kunang eran sospechosos de supuestamente recibir sobornos, mientras que Sarjan era sospechoso de presuntamente dar sobornos.