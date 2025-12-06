KPK investiga presunta corrupción en la adquisición de digitalización de gasolineras Pertamina en PT Len Industri

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) ahora está investigando denuncias de actos criminales de corrupción en el PT Industria ajustada (Persero).

Lea también: La gasolinera Shell recibe oficialmente 100.000 barriles de combustible de Pertamina



«Todavía es una investigación», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Cuando se confirmó la citación de dos empleados de Len el 3 de diciembre de 2025, Asep dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía estaba investigando presuntos actos criminales de corrupción en la Empresa Estatal de Indonesia (BUMN) que opera en el sector de la electrónica para la industria y la infraestructura, por lo que aún no podía explicar el material para su examen.

Lea también: Madres virales piden prioridad en las gasolineras: si quieres ir rápido, solo IDR 10 mil





Estado de la fábrica de fundición de acero PT Power Steel Mandiri en la zona industrial del milenio, Tangerang Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Mientras tanto, cuando se le preguntó, la investigación estaba relacionada con una investigación sobre presunta corrupción en adquisiciones. digitalización gasolinera pública (Gasolinera) en PT Pertamina (Persero) para el período 2018-2023, respondió brevemente la Asep.

Lea también: Al abrir la distribución alternativa, Pertamina desvía el suministro a otras terminales de combustible a zonas de desastre en Sumatra



«Así es», dijo Asep.

Mientras tanto, el director general de Len para 2021-2025, que actualmente es el director general de PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, fue citado como testigo en el caso de digitalización de gasolineras los días 14 y 28 de agosto de 2025. Sin embargo, el interesado aún no ha cumplido con la citación.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que había comenzado a investigar presuntos casos de corrupción relacionados con el proyecto de digitalización de gasolineras en Pertamina para el período 2018-2023, citando a varios testigos el 20 de enero de 2025.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción reveló que el caso había pasado de una etapa de investigación a otra desde septiembre de 2024. Aparte de eso, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también reveló que había nombrado a los sospechosos en el caso, pero aún no había anunciado el número.

El KPK no anunció el número de sospechosos en este caso hasta el 31 de enero de 2025, es decir, tres personas. El 28 de agosto de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción reveló que la investigación sobre el caso de digitalización de gasolineras había entrado en la etapa final y estaba calculando las pérdidas financieras del Estado junto con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK).

El 6 de octubre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que uno de los sospechosos en el caso de digitalización de gasolineras era el mismo que el sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de máquinas de «captura electrónica de datos» (EDC) en PT Bank Rakyat Indonesia o BRI (Persero) en 2020-2024, a saber, Elvizar (EL).

Elvizar fue Director de PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) durante el caso de digitalización de gasolineras y Director Principal de PCS en el caso de máquinas EDC.