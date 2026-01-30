KPK Investiga Las Actividades De Ridwan Kamil A Través De Aspri En relación Con El Caso De Corrupción De BJB

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) ha comprobado el asistente personal (aspri) ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil cuyo nombre es Randy Kusumaatmadja el jueves 29 de enero de 2026.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que la investigación se estaba llevando a cabo en la Policía Regional de Java Occidental. Fue interrogado sobre presunta corrupción en la contratación de publicidad en el Banco de Desarrollo Regional de Java Occidental y Banten (bjb).

Durante la investigación, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también investigó a Randy con respecto a las actividades de Ridwan Kamil mientras era gobernador.

«Nos pidieron información sobre las actividades del Gobernador de Java Occidental en ese momento, incluida su financiación», dijo Budi citado el viernes 30 de enero de 2026.

Aparte de eso, Budi dijo que su partido también está examinando a otros cuatro testigos en el presunto caso de corrupción de BJB. En este examen, los investigadores estudiaron la contratación de servicios de agencia en BJB.

«Los testigos también fueron investigados sobre el intercambio de moneda extranjera por rupias, que se llevó a cabo en nombre de partes relacionadas», dijo Budi.

Para su información, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 nombraron a cinco sospechosos en este caso, que en el año del caso ocupaban los siguientes cargos, a saber, el Director Principal del Banco BJB Yuddy Renaldi (YR) y el oficial de compromiso (PPK), así como el Jefe de la División de Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Aparte de eso, el controlador de las agencias Antedja Muliatama y Cakrawala Kreasi Mandiri es Ikin Asikin Dulmanan (IAD), el controlador de la agencia de publicidad BSC y Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), y el controlador de la agencia Cipta Karya Sukses con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción estiman que las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el Banco BJB ascienden a unos 222.000 millones de euros.