KPK investiga la supuesta ingeniería de peregrinos especiales de Hajj 2024 sale sin hacer cola

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando la supuesta partida de peregrinos especiales que deberían haber cola de cola, pero en su lugar puede salir primero en la temporada 1445 Hijri/2024 AD.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, explicó que los investigadores encontraron indicaciones de acuerdos sistemáticos en el mecanismo especial de reembolso de cuotas Hajj.

«Los investigadores exploran el modo de regular el período de reembolso hecho para ser apretado o apretado para los posibles peregrinos especiales que se han registrado y en cola antes de 2024, que solo se le dio la oportunidad de cinco días hábiles», dijo Budi en Yakarta, viernes (12/9/2025).

Según él, el patrón hizo que los posibles peregrinos que habían colocado en cola potencialmente no pagaran los costos debido a un tiempo limitado. La condición luego abrió la oportunidad para que la cuota restante se desviara a otras partes.

«Los investigadores sospechan que esto está diseñado sistemáticamente para que la cuota adicional restante no sea absorbida por posibles peregrinos que han estado en línea antes, y finalmente se puede cambiar a PIHK (organizadores especiales de Hajj) que pueden pagar tarifas», continuó Budi.

El KPK también exploró el caso de los peregrinos que acababan de registrarse y pagados en 2024, pero inmediatamente podían irse a la peregrinación sin tener que esperar el giro de la cola.

Esta profundización de la información se llevó a cabo después de que el KPK examinó el jefe del Centro de Datos y Tecnología de la Información (Kapusdatin) de la Agencia Organizadora Hajj, Moh. Hasan Afandi, el jueves (11/9/2025) como testigo en el presunto caso de corrupción para la determinación de las cuotas y la implementación de Hajj 2024.

Como se sabe, Moh. Hasan Afandi antes de servir como Kapusdatin BP Haji, había servido como jefe del sistema integrado de datos e información del Hajj del Ministerio de Religión. (ENTRE)