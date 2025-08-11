KPK investiga la información especial de los peregrinos del Hayy sobre RP. 75 millones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Explorará información de la comunidad anti -corrupción indonesia (MAKI) con respecto a la congregación haji Específicamente en 2024 Introducción a los gravámenes salvajes (extorsión) tanto como rp. 75 millones por persona.

«Exploraremos la información», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Budi explicó que la posibilidad de profundizar será llevada a cabo por el KPK porque el caso de presunta corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024 acaba de aumentar a la etapa de investigación.

«Es decir, de hecho, los pasos de investigación aún son necesarios para más tarde el KPK para determinar las partes como sospechosos», explicó.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)