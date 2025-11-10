KPK investiga la adquisición de tierras por presunta corrupción

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) hacer investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de liberación tierra sospechoso de corrupción proyecto Indonesia China Fast Train (KCIC) Yakarta-Bandung o Whoosh.

«Así que esto es todo. Lo que sabemos es que esto todavía está en la etapa de investigación. El material está relacionado con la tierra, por lo que no se trata del proceso del proyecto, sino de la adquisición de la tierra. Debido a que hay varios componentes en esto, lo que estamos investigando está relacionado con la adquisición de la tierra», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta, el lunes 10 de noviembre. 2025.

Sin embargo, el KPK no ha podido confirmar la ubicación de la adquisición de tierras que está investigando el KPK, ya sea en Yakarta, Bandung u otras zonas. Destacó que esto era parte del material de investigación.

«Por favor, dejen que el proyecto avance. Pero si hay personas o individuos, ya sean empresarios u otras partes, que se aprovechan de este proyecto para obtener ganancias ilegales, entonces pediremos que lo devuelvan al Estado», subrayó.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción reveló que había solicitado información a varias partes en la investigación de presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung o Whoosh dentro de PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

«Por supuesto, las partes sospechosas son conscientes de la construcción de este caso», dijo el viernes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta.

Budi explicó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) investigó a estas partes con el fin de obtener información y confirmación que ayudaría a descubrir el caso.

Dijo que no hubo partes que no cooperaron cuando fueron convocadas para solicitar información.

«Hasta ahora las partes invitadas y solicitadas información cooperan. Sí, esto significa que también es un paso positivo en la investigación de este caso», afirmó.