KPK investiga el tiempo y el modo del flujo del dinero de Ridwan Kamil a Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló que su grupo exploró el tiempo y el modo de dar flujo Dinero del ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK) para celebridades Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM).

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, explicó que la profundización fue llevada a cabo por la agencia interreligiosa al examinar a Lisa Mariana como testigo del presunto caso de corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los bancos de desarrollo regional de Java y Banten o el Banco de BJB para 2021-2023, a saber, el 22 de agosto, el 22 de agosto, 2025.

«La hermana LM fue explorada relacionada con el flujo de dinero del hermano de RK a la hermana LM. Ciertamente exploró también relacionado con el tiempo (tiempo, ed.), Y qué tipos de modos», dijo Budi en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Además, dijo Budi, el KPK verá el tiempo y el modo del regalo con el caso del caso BJB Bank.

En el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del BJB Bank, director Yuddy Renaldi (año) y Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

El 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también incautó las motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el jueves 11 de septiembre, se registró durante 188 días, Ridwan Kamil no había sido llamado por el KPK después de la búsqueda. (Hormiga)