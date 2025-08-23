KPK investiga el flujo de fondos de extorsión del certificado K3 a Yassierli a Ida Fauziah

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) investigar el flujo de presuntos fondos extorsión En la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower al Ministro de Manpower (Menerista) Yassierli Hasta el ex Menaker Ida Fauziyah.

«Seguramente estamos explorando», dijo el diputado interino para la tarea y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, el sábado 23 de agosto de 2025.

Además, el KPK también investigará el flujo de casos de casos que supuestamente ocurrieron entre 2019 y 2025 hasta el personal especial y el antiguo personal del Menaker.

«Este es solo un día que confirmamos a las personas que aseguramos el jueves por la noche, luego lo desarrollamos», dijo.

Informó anteriormente, el KPK el 22 de agosto de 2025 nombró a 11 sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower, incluido Immanuel Ebenezer como Viceministro

Además, el KPK detuvo a Immanuel Ebenezer y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de Building Red and White.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer fue retirado de su posición como Wamenaker por el presidente Prabowo Subianto.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)