KPK investiga el flujo de dinero de corrupción de BI-OJK a la mayoría de los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) afirmó estar investigando distribución dana Bank Indonesia Responsabilidad social corporativa (CSR) y la autoridad de servicios financieros mencionados recibidos por la mayoría de los miembros de la Comisión XI DPR RI.

La asistencia interina del diputado para la aplicación y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu transmitió la declaración basada en el reconocimiento de los sospechosos casos de corrupción en la distribución de los fondos CSR BI y OJK en 2020-2023, a saber, ex miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI Satori (ST).

Ilustración: Investigadores de KPK cuando se publican evidencia de casos de corrupción

«Según la confesión de ST, la mayoría de los otros miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI también recibieron el Fondo de Asistencia Social. Seguramente exploraremos información de este hermano de St», dijo Asep en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (7/8) por la noche.

ASEP dijo además que el KPK había convocado a varios miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para el período 2019-2024 para confirmar la declaración Satori.

Edificio KPK (ilustración fotográfica)

Algunos legisladores que se han llamado son Fauzi Amro, Charles Meikyansyah, Ecky Awal Mucharam, a Dolfie Othniel Frederic Palit.

«¿Es cierto que, como declaró este hermano St, quién (algunos miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, ed.) También aceptan eso? Ahora eso fue lo que se exploró», dijo. (Hormiga)