KPK investiga el creador de la idea de la distribución de la cuota de Hajj regular y especial al 50 por ciento es la misma

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) está investigando el creador de la idea de la división Haji soñando Año adicional 1445 Hijri/2024 AD al 50 por ciento lo mismo para Hajj regular y Hajj especial.

«¿Quién tiene la idea de dividir el 50 por ciento, el 50 por ciento? Porque en realidad ya está en la ley, se afirma claramente que el 92 por ciento y el 8 por ciento», dijo el diputado interino de acción y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el edificio KPK Red and White, Jueves, jueves (18/9) por la noche.

Además, ASEP dijo que el KPK en la investigación de presuntos casos de corrupción para determinar las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, estaba explorando una cifra que tomó la iniciativa de solicitar una suma de dinero de la venta de cuota especial del Hayy que se había dividido en el 92 por ciento.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«Entonces, ¿quién tiene la iniciativa de pedir algo de dinero? ¿Cuánto cuesta la cantidad? Entonces, ¿a quién se debe compartir este dinero?

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)