KPK investiga a los peregrinos de Furoda Hajj para poder convertirse en instalaciones especiales de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló que estaba investigando información sobre la congregación haji descubrir Conviértete en un hajj especial, y el hajj especial se convierte en un habitual.

La asistencia interina del diputado para la aplicación y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu transmitió la declaración para responder las cuestiones de periodistas relacionados con la investigación de supuestos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Esto es lo que estamos investigando. También verificaremos estas posibilidades», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

ASEP explicó además que la investigación fue realizada por el KPK porque recibió información de los peregrinos en 1445 Hijri o 2024 DC.

«Hay una lista de Hajj Furoda. Esto es aún más caro, pero con el mismo Hajj (instalaciones)», dijo.

Continuó: «Hay un hajj especial, pero con el mismo regular, como ese».

Según él, este fenómeno ocurrió debido a un cambio en la distribución de la cuota de peregrinación que no estaba de acuerdo con la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, después de que el gobierno indonesio recibió 20,000 cuotas adicionales para el Hajj del gobierno de Arabia Saudita.

En el artículo 64 de la ley, la asignación de cuota especial del Hajj es del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.

«Esto también debe estar relacionado con la disponibilidad de instalaciones y otras.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial. (Hormiga)