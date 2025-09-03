KPK investiga a los candidatos para un nuevo registro especial de Hajj se sale inmediatamente sin hacer cola

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Investigar candidatos haji Específicamente aquellos que se registraron, pero podrían irse sin hacer cola en el presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, explicó que la investigación fue llevada a cabo por el KPK al examinar cuatro testigos el lunes (1/9), a saber, el personal financiero de la dirección principal de la Asociación de Viajes de Indonesia de Hajj y Umrah (Mutiara Haji) Achmyadin, gerente operativo de PT Zahra Mandiri o Uhud Tour para la época de octubre de Octubre 2024 Catina de octubre de Octubo. Mulia Eris Herlambang.

«Todos los testigos estaban presentes y exploraron la existencia de peregrinos especiales que podían irse y simplemente registrados sin tener que hacer cola», dijo Budi cuando se confirmó Entre de Yakarta, miércoles.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Además, Budi dijo que los cuatro testigos fueron examinados sobre el proceso de obtención Haji soñando Año adicional 1445 Hijri o 2024 AD.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció comenzar una investigación del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)