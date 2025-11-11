KPK ha examinado a 350 viajeros por presunta corrupción en las cuotas del Hajj

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) reveló que había examinado a más de 350 oficinas organizadoras del Hajj o organizadores especiales del Hajj (PIHK) en la investigación de presuntos casos de corrupción relacionados con la determinación de cuotas y la organización del Hajj en el Ministerio. Religión 2023-2024.

«Hasta la fecha, más de 350 viajeros (oficina organizadora del Hajj, ed.) han sido examinados», dijo el martes el portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Budi dijo que varias oficinas de Hajj en Sulawesi del Sur y Kalimantan Oriental fueron las últimas en ser examinadas por el KPK la semana pasada.

El examen se centra en explorar información de las oficinas organizadoras del Hajj, así como en calcular las pérdidas financieras del país.

«Para PIHK que no haya cumplido con la citación de inspección, se llevará a cabo una reprogramación», dijo.

Explicó que esto lo hizo el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) porque cualquier información de la oficina organizadora del Hajj era necesaria para la investigación del caso. soñar no viene.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, concretamente el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de pedir información al exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de la cuota del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso ascendía a más de 1 billón de IDR, e impidió que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)