KPK ha arrestado al Regente del Este de Kolaka Abdul Azis

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) afirmó que lo había capturado Regente East Kolaka (Koltim) Abdul Azis, en una serie de operaciones de arresto (OTT) en la regencia de Koltim, sureste de Sulawesi (sudeste de Sulawesi).

El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, dijo que su partido había asegurado a Abdul Azis el jueves 7 de agosto de 2025 por la noche. Estaba asegurado en el área de Makassar, SURSAWESI SUR (South Sulawesi).

«Ha pasado anoche y actualmente está experimentando un examen en la Policía Regional del Sur de Sulawesi», dijo Fitroh confirmó el viernes 8 de agosto de 2025.

Fitroh explicó que Abdul Azis fue asegurado después de asistir a la reunión nacional de trabajo (RAKERNAS) DPP Fiesta nasdem en Makassar. La noticia del arresto de Abdul Azis fue negada previamente por el DPP del Partido Nasdem.

«(Arrestado) después de completar los rakernas», dijo Fitroh.

En la actualidad, Abdul Azis está experimentando un examen intensivo en la sede de la Policía Regional del Sur de Sulawesi (Mapolda). Después de eso, el equipo de acción traerá a Abdul Azis al edificio Red y Blanco de KPK. «A las 15.00 WIB, que Dios quiera, llegue al KPK», dijo.

Anteriormente informó, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que había arrestado a siete personas de dos ubicaciones relacionadas con la operación de arresto (OTT) en el sureste de Sulawesi.

«El equipo que en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos a 4 personas», dijo el jueves el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu y la ejecución en el edificio KPK Red and White Building, Jakarta.

Ilustración de evidencia OTT Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarok A

ASEP dijo que las siete personas habían sido arrestadas y que procedían a ser llevadas al edificio Red y Blanco de KPK, Yakarta.

Mientras tanto, dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.