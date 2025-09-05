KPK extraerá 4 teléfonos celulares Immanuel Ebenezer, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) está tratando de extraer cuatro teléfonos celulares o teléfonos celulares que se encuentran en el techo del Ministro Adjunto de la Oficina de Manpower para garantizar la declaración del ex Viceministro Immanuel Ebenezer Gerungan.

«Hemos explicado al mismo portavoz, el portavoz explicó que el teléfono celular era un objeto inanimado, sonaría, tendría una vida, significaría cuándo se extraería, se llevó a cabo una profundización del teléfono celular para determinar que estaba en el teléfono celular», dijo el jueves el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el Complejo de Parlamento, Jakarta, jueves.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, lanzó el caso Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Setyo transmitió la declaración para responder a Ebenezer, quien después de ser examinado por el KPK el martes (2/9), dijeron los cuatro teléfonos celulares incautados de la búsqueda el martes (8/26), no la suya, sino su criada.

«El teléfono celular es un objeto inanimado. Hará sonar, tendrá una vida, significará cuándo se extraerá, se lleva a cabo una profundización del teléfono celular para determinar qué está en el teléfono celular», dijo Setyo.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)