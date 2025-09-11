KPK extiende a los prisioneros del ex ministro de la Vice Ministro Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Extender el período de detención del ex viceministro de mano de obra (Viceministro), Immanuel Ebenezer o Noel. Se sabe que el período de detención de Noel terminó el miércoles 10 de septiembre de 2025 ayer.

El portavoz de KPK, explicó Budi Praseteto, la extensión del período de detención se llevó a cabo porque la investigación de su caso aún estaba en el proceso.

«Debido a que la investigación todavía está en el proceso, los exámenes de sospechosos que se han establecido y testigos u otras partes relacionadas todavía se necesitan», dijo Budi, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

El caso referido por Budi es una suposición extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower.

Mientras tanto, Budi explicó el progreso de la investigación del caso que había sido llevado a cabo por el KPK, como llevar a cabo una serie de búsqueda en la confiscación de bienes relacionados con los resultados de la supuesta extorsión en la administración de certificados K3.

Además de Noel, hubo otros 11 sospechosos que también fueron extendidos por el período de detención por el KPK.

Se sabe que, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)