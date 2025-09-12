KPK explora la transferencia del Hajj Furoda a especial

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) examina al jefe del Centro de Tecnología de Datos y la Información (Kapusdatin) de la Agencia Organizadora Hajj, Moh. Hasan Afandi, relacionado con la investigación de la supuesta corrupción de las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2024.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que este examen estaba relacionado con las necesidades de datos e información sobre la implementación de la peregrinación.

«Con respecto al jefe de Datin, está relacionado con datos e información sobre la implementación de la peregrinación», dijo Budi en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (11/9/205).

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Según Budi, se necesitaba información del jefe de BP Haji para revelar los hechos sobre el número de peregrinos en cada camino de salida.

«Ciertamente queremos ver los hechos de los peregrinos que se van. Por ejemplo, ¿cuál es el hecho de los regulares?

Además del número, el KPK también exploró las condiciones en el campo durante la implementación del HAJJ 1445 HIJRI/2024 AD. Uno de ellos estaba relacionado con el caso de los peregrinos que habían comprado un paquete. Hajj furodaPero al salir, usa una cuota especial.

«Hay algunos que, por ejemplo, han comprado para Haji Furoda, pero al dejarlo resulta usar una cuota Hajj especial«Dijo Budi.

El KPK también destacó los servicios recibidos por los peregrinos en cada ruta. ¿Es cierto que las instalaciones proporcionadas de acuerdo con el estándar, o en realidad una disminución en la calidad del servicio?

«¿Está realmente de acuerdo con el estándar de Hajj Furoda? O resulta que el estándar o recibido por los peregrinos está degradado? Por ejemplo, la compra de Furoda, pero resulta que las instalaciones allí, como Hajj especiales, ahora también incluyen los investigadores», dijo.

Para información, antes de servir como Kapusdatin BP Haji, Moh. Hasan Afandi una vez ocupó el cargo del Jefe del Sistema Integrado de Datos e Información del Hajj del Ministerio de Religión. (ENTRE)