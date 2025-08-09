KPK explora el presunto soborno del regente del este de Kolaka fluye a los partidos políticos

Yakarta, Viva – El flujo de presuntos fondos corrupción Relacionado con la construcción del Hospital General Regional en el este de Kolaka, el sureste de Sulawesi, que involucró al sospechoso al mismo tiempo Regente del este de Kolaka Abdul azis (ABZ) será investigado KPK (Comisión de erradicación de corrupción), ¿hay alguien que fluya a sus partidos políticos?

«Por supuesto, esto se está explorando donde el flujo de fondos recibidos por el hermano ABZ», dijo la actuación interina y la ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, el sábado 9 de agosto de 2025.

Director de Investigación de KPK ASEP Guntur

El ex jefe de policía adjunto del metro del centro de Yakarta dijo que el KPK investigaría el flujo de fondos que involucran a Abdul Azis para la compra de una serie de activos, incluida la propiedad.

Se sabe que el KPK anunció esta mañana a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Además, Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. (Hormiga)