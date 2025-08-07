KPK explicó a OTT en el sureste de Sulawesi relacionado con los fondos de asignación del hospital

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) explica que la operación de capturar las manos (Ot) que se celebró en el sureste de Sulawesi (sudeste de Sulawesi) relacionado con el caso del Fondo de Asignación Especial (DAK) del desarrollo hospitalario.

«Relacionado con el caso, relacionado con el desarrollo de hospitales, Dak fondos para la construcción del hospital. Mejora de la calidad o estado del hospital», dijo el diputado interino para la aplicación y Ejecución KPK, ASEP Guntur Rahayu, en el edificio KPK, South Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

ASEP explicó que su partido realizó OTT en tres lugares, a saber, en el sureste de Sulawesi, Yakarta y South Sulawesi.

«Tomando las manos en varios lugares en el área del sureste de Sulawesi, luego en Yakarta, y aquellos que aún están en curso en South Sulawesi. Así que eso se ha completado y el equipo llegó aquí en Yakarta y en el sureste de Sulawesi», concluyó.

Se sabe que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que había arrestado a siete personas de tres ubicaciones relacionadas con la operación de captura (OTT) en el sureste de Sulawesi.

«El equipo que en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos a 4 personas», dijo el jueves el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu y la ejecución en el edificio KPK Red and White Building, Jakarta.

ASEP dijo que las siete personas habían sido arrestadas y que procedían a ser llevadas al edificio Red y Blanco de KPK, Yakarta.

«Entonces, solo esperarás a tus colegas porque el viaje está bastante lejos, así que tal vez llegue a mediados de la noche o mañana (viernes 8/8) por la mañana», dijo.

Ilustración de evidencia OTT Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarok A

Mientras tanto, dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.

Además, dijo que había un equipo que todavía estaba sirviendo en South Sulawesi.

«Para el equipo en South Sulawesi, todavía estamos esperando. Por lo tanto, tal vez podamos transmitir», dijo.