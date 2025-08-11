KPK examinará el informe de Nikita Mirzani sobre el presunto soborno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) examinará el informe del artista Nikita Mirzani En el caso de presuntos actos penales de corrupción en la forma soborno a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH).

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que la revisión se llevó a cabo para determinar si el informe se incluyó en los criterios de corrupción o no.

«Por supuesto, más tarde será aceptado y seguido, se llevará a cabo un estudio y una verificación inicial si el informe está incluido en los criterios de corrupción o no, entonces si se convierte en la autoridad del KPK o no», dijo Budi en el edificio Rojo y Blanco de KPK, South Yakarta, el lunes 11 de agosto, 2025.

Budi dijo además que el KPK no presentaría el desarrollo del manejo del informe al público porque informar sobre las quejas públicas se excluyó información.

«El proceso y los resultados del estudio y la verificación son como lo que, el KPK no puede transmitir al público», dijo.

Aun así, dijo que el KPK proporcionaría desarrollos para manejar informes al reportero de la queja de la comunidad.

«Como una forma de transparencia y responsabilidad para el seguimiento de cada informe recibido, el KPK enviará su actualización (desarrollo) al reportero, o solo transmitirá al reportero», explicó Budi.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de llamar a Nikita, Budi dijo que esto era posible.

«Puede ser posible en la etapa de queja pública», dijo Budi.

Anteriormente, Nikita Mirzani a través de su cuenta personal de redes sociales de Instagram, subió un recibo de quejas por ella al KPK. La carta fue recibida por el KPK el 8 de agosto de 2025. (Ant)