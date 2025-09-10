KPK examinará al vicegobernador de BI

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Programe un examen del vicegobernador del Banco Indonesia, Filianingsih Hendarta el jueves 11 de septiembre de 2025.

Leer también: KPK anunció inmediatamente a un sospechoso en el caso de la cuota de Hajj



«Mañana hay un examen? La respuesta es sí», dijo la actuación y la ejecución de la actuación del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

ASEP dijo que Filianingsih sería examinado como testigo del presunto caso de corrupción en la distribución de fondos de responsabilidad corporativa (responsabilidad social corporativa/CSR) Bank Indonesia (BI) y la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Leer también: Se le pidió a la oficina del Fiscal General que estuviera en la relación de Nadiem con la inversión de Google



Mientras tanto, dijo Vicegobernador de BI Esto se explorará con respecto a la distribución del Programa Social del Banco de Indonesia (PSBI) a los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para el período 2019-2024, como los dos sospechosos en el caso, a saber, Satori (ST) y Heri Gunawan (HG).

«La gran pregunta es por qué hasta que el PSBI se entregó a los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, en este caso ST con HG, y otros? ¿Por qué se da así? ¿Cuál es la razón? Esa es lo que cavaremos de la persona en cuestión», dijo.

Leer también: Investigar la causa de la muerte de los activistas geotérmicos en Nagekeo, la policía hizo la exhumación



Anteriormente, Filianingsih Hendarta fue convocado por el KPK para presenciar el caso, a saber, el 19 de junio de 2025. Sin embargo, la persona interesada no pudo asistir porque había actividades en el extranjero.

En la actualidad, el KPK todavía está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Indonesia (RSE) o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social del Banco Indonesia (PSBI) e instructores de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del análisis (LHA) del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) y quejas públicas, luego el KPK realizó una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El 7 de agosto de 2025, los miembros anti -agencia designaron a los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI del 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso. (Hormiga)