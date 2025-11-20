KPK examina a varios funcionarios y asistentes sobre casos de extorsión en el gobierno provincial de Riau

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) convocó a varios funcionarios del gobierno provincial Riau al ayudante de campo (ADC) o ayudante.

Fueron citados para ser testigos en un caso relacionado de presunta corrupción extorsión dentro del Gobierno Provincial de Riau para el año fiscal 2025.

«La inspección tuvo lugar en la Oficina de Representación de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) de la provincia de Riau», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, citado por ANTARA, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Budi dijo además que los testigos fueron ISP como jefe interino de la Agencia Regional de Gestión de Activos y Finanzas (BPKAD) de Riau, ALMS como jefe interino de la División de Tesorería de Riau BPKAD y MDA como jefe de la División de Presupuesto de Riau BPKAD.

Luego, PNM como Jefe Interino de la Agencia de Planificación del Desarrollo Regional de Riau (Bappeda), ADB como Jefe de la Sección de Planificación Técnica de Carreteras y Puentes de la Región III de Riau, y TBN como Jefe de la Subdivisión Administrativa de la Unidad de Implementación Técnica de Carreteras y Puentes de la Región VI de Riau.

A continuación, RND, DHR y JN alias MJN como asistentes del gobernador de Riau, y SRW como ama de casa.

Según la información recopilada, algunos de los testigos son el jefe interino de BPKAD Riau Ispan S. Syahputra (ISP), el jefe interino de Tesorería de BPKAD Riau Alamsyah Almubaraq (ALMS), el jefe de presupuesto de BPKAD Riau Mardoni Akrom (MDA) y el jefe interino de Bappeda Riau Purnama Irawansyah (PNM).

Anteriormente, el 3 de noviembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) confirmó el arresto de Abdul Wahid como gobernador de Riau y de otras ocho personas en una operación encubierta (OTT).

El 4 de noviembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que el personal experto del gobernador de Riau, Dani M. Nursalam, se había entregado a la agencia anticorrupción.

Además, el KPK confirmó en la misma fecha que había nombrado al sospechoso post-OTT. Sin embargo, todavía no podemos proporcionar detalles al público.

El 5 de noviembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció la determinación El gobernador de Riau, Abdul Wahid. (AW), el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Áreas Terrestres de Riau (PUPRPKPP), M. Arief Setiawan (MAS), así como el personal experto del Gobernador de Riau Dani M. Nursalam (DAN) como sospechosos en un presunto caso de corrupción relacionado con la extorsión dentro del Gobierno Provincial de Riau para el año fiscal 2025. (Hormiga)