KPK evitó al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil al extranjero

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Gugus ex Ministro religioso (Menag) Yaqut cholil qouumas viajar al extranjero.

Esta prohibición está relacionada con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El 11 de agosto de 2025, el KPK emitió un decreto sobre la prohibición de viajar al extranjero contra tres personas, a saber, YCQ, IAA y FHM relacionados con el caso», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto, martes 12 de agosto de 2025.

Budi dijo que la decisión fue válida para los próximos seis meses.

«El KPK llevó a cabo la prohibición de viajar al extranjero porque la existencia de lo relevante en el territorio de Indonesia era necesario en el marco del proceso de investigación de los supuestos actos criminales de corrupción», explicó.

Según la información recopilada, IAA y FHM son ex empleados especiales del Ministro de Religión y del Sector Privado.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)