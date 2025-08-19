KPK evitó a 4 personas en el extranjero con respecto a la supuesta corrupción de asistencia social

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Evite que cuatro personas se alunen en el supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales.

«El KPK lleva a cabo la prohibición de viajar al extranjero a cuatro personas con las iniciales de ES, BRT, KJT y ella», dijo el martes el portavoz de KPK Budi Praseteto en Yakarta.

Budi dijo además que la prevención fue válida para los próximos seis meses desde el 12 de agosto de 2025.

Empaque de asistencia social (Bansos) Impacto de la crisis de pandemia Covid-19. (Ilustración fotográfica). Foto : Entre fotos/M Risyal Hidayat

«El KPK lleva a cabo la prohibición de viajar al extranjero porque la existencia de lo relevante en Indonesia es necesario en el marco del proceso Investigación Se hace referencia a la supuesta corrupción «, explicó.

Basado en la información recopilada, las cuatro personas son personal experto del Ministro de Asuntos Sociales en el campo del cambio y la dinámica social Edi Suharto (ES), y el Presidente Comisionado de Pt Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), así como presidente de Pt Dosni Roha Indensia (DNR) Bambang RudijantoSoedibjo (Brt).

Luego, el Director de DNR Logistics en 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), Director de Logística Operativa DNR en 2021-2024 Herry Tho (Her).

Anteriormente, el KPK anunció a partir de la investigación del caso el 13 de agosto de 2025, y había nombrado sospechoso.

Sin embargo, el KPK aún no ha informado más sobre el número o identidad del sospechoso en el caso.

Por otro lado, el KPK dijo que el supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales fue el desarrollo de presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Asuntos Sociales anteriores.

El KPK investiga el caso relacionado Asistencia social El Ministerio de Asuntos Sociales comenzó con un caso de presunto soborno en la adquisición de asistencia social para la región de Jabodetabek en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020, a saber, el 6 de diciembre de 2020. Uno de los sospechosos del caso fue el ex ministro social Juliari Peter Batubara.

El KPK el 15 de marzo de 2023 anunció una investigación de presunta corrupción en la distribución de la asistencia social de arroz a la familia Beniciary (KPM) y al Programa Family Hope (PKH) en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020-2021.

El 26 de junio de 2024, el KPK anunció comenzar una investigación de presunta corrupción en la adquisición de la asistencia social del presidente relacionada con el manejo de Covid-19 en el área metropolitana de Yakarta en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020. (Antara (Antara)