KPK estudia la decisión del DKPP sobre el arrendamiento de aviones a reacción de KPU

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) afirmó que estaba estudiando la decisión del Consejo Honorario de Organizadores Electorales (DKPP) de examinar el informe de la coalición de la sociedad civil sobre la presunta corrupción en la contratación avión a reacción personalmente por la Comisión Electoral General (KPU) RI.

«Por supuesto, estamos estudiando la decisión del DKPP», dijo un portavoz de KPK. Budi Prasetyo en un comunicado confirmado en Yakarta el martes.

Según Budi, los hechos revelados sobre la adquisición de aviones privados por parte de la KPU indonesia en la sesión del DKPP serán un enriquecimiento para que el KPK dé seguimiento al informe de la coalición de la sociedad civil.

Sin embargo, dijo que la Comisión para Erradicación de la Corrupción aún no puede revelar al público el progreso del manejo porque aún se encuentra en la etapa de denuncia pública.

«Sin embargo, como forma de transparencia y rendición de cuentas, para cada informe de denuncia pública, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) siempre transmite su progreso a la parte informante, y es cerrado o confidencial», dijo.

Anteriormente, una coalición de la sociedad civil formada por Transparencia Internacional (TI) Indonesia, Themis Indonesia y Trend Asia informó al KPK de acusaciones de corrupción en la adquisición de aviones privados por parte de la KPU de Indonesia el 7 de mayo de 2025.

Mientras tanto, el 21 de octubre de 2025, el DKPP impuso estrictas sanciones de advertencia al presidente de la KPU de Indonesia, Mochammad Afifuddin, y a varios miembros de la KPU de Indonesia, como Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap y August Mellaz, por hacer mal uso de jets privados hasta 59 veces mientras estaban en servicio.

DKPP dijo que utilizar aviones privados hasta 59 veces cuesta 90.000 millones de IDR. (Hormiga)