KPK establece al ministro del viceministro Immanuel Ebenezer como una presunta extorsión

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) establece a 11 personas como sospechar incluido Viceministro Immanuel Ebenezer en el caso extorsión Certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el KPK Ot Contra Immanuel Ebenezer el miércoles 20 de agosto de 2025 por la noche.

Leer también: El palacio está esperando la decisión del KPK de determinar el destino del viceministro Immanuel Ebenezer



Las iniciales de los once sospechosos son IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM y MM.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Leer también: KPK: Antes de 1×24 horas, el KPK había nombrado al sospechoso Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer



«El KPK luego planteó este caso a la etapa de investigación estableciendo a 11 personas como sospechosos», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Kuningan, South Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Immanuel y otros 10 sospechosos fueron detenidos de inmediato. Los sospechosos fueron detenidos durante los primeros 20 días, desde el viernes 22 de agosto de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de KPK.

Leer también: El KPK ha establecido una extorsión sospechosa del certificado K3, incluido el viceministro de Noel Ebenezer?



Por otro lado, Setyo explicó que el caso de extorsión en el Ministerio de Manpower relacionado con la certificación K3 ha estado ocurriendo durante mucho tiempo desde hace seis años. La práctica continúa hasta este año.

«La práctica de presunta extorsión ha ocurrido varios períodos anteriores estimados desde 2019 hasta la fecha», explicó Setyo.

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Además, el KPK también selló la sala de la Dirección General de Empleo y Supervisión de Seguridad Ocupacional y Supervisión de Seguridad (Ditwasnaker y K3) Ministerio de mano de obra.