KPK encontró cualquier presunto abuso de la cuota del peregrino

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) En el desarrollo de casos Haji soñando reveló la supuesta cuota peregrinaje En 1445 Hijri/2024 AD se utilizó mal.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que el KPK sospechaba que la ocurrencia de esto al examinar a cinco personas como testigos el miércoles 1 de octubre de 2025.

«Durante el examen, el KPK encontró una cuota de peregrinos que supuestamente fueron mal utilizados», dijo Budi a periodistas en Yakarta el jueves.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Los cinco testigos fueron el presidente de la Asociación de Administración Musulmana Hajj y Umrah de la República de Indonesia (Amphuri) Firman Muhammad Nur, Presidente General del Organizador de Umrah y Hajj Organizador (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik, y el Presidente del Organizador de Indonesia de Hojj Umrah (Sapuhi) Syam ResfiaDi.

Luego, Amaluddin como Comisionado de PT Ebad Al Rahman Wisata y director de PT Diva Mabruro, así como el Secretario General de la Dirección de la Asociación de la Asamblea Principal de Indonesia de Hajj y Umrah (Mutiara Haji) Lutfi Abdul Jabbar.

Mientras tanto, Budi dijo que el KPK también exploró el mecanismo para pagar la cuota especial del Hajj de la cuota adicional dada por el gobierno de Arabia Saudita a los cinco testigos.

«También se exploran los testigos relacionados con los mecanismos de pago en la organización de Hajj especial por PIHK-PIHK (organizadores especiales de Hajj) a través de usuarios (usuarios, ed.) En poder de la asociación», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)

