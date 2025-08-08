KPK en los socios de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que le da dinero a Satori-Heri

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Investigue al socio de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que dio dinero a dos sospechosos en el caso de la RSE Banco Indonesia y la autoridad de servicios financieros, a saber Miembro de DPR Ri Heri Gunawan y Satori.

«Estamos siendo explorados», dijo la actuación y la ejecución interina del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (7/8).

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

ASEP transmitió la declaración porque Heri Gunawan recibió Rp1.94 mil millones, mientras que Satori fue Rp1.04 mil millones de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes XI Partners además de BI y Ojk.

«Esto se está explorando, ¿habrá algo mencionado más adelante (el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de PPN/Bappenas Red)? Además, hay muchos socios de trabajo de esta Comisión XI», dijo.

Explicó que la investigación se llevó a cabo porque los dos sospechosos recibieron algo de dinero para llevar a cabo actividades sociales de la Comisión de Representantes de la Comisión XI a través de las fundaciones realizadas. Pero los dos sospechosos cometieron un supuesto lavado de dinero después de recibir el dinero.

El KPK actualmente está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Indonesia (RSE), o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social de Indonesia Bank (PSBI) y trabajadores de extensión de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del Centro de Informes y Análisis de Análisis (LHA) para las transacciones financieras (PPATK) y las quejas públicas. El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El KPK el 7 de agosto de 2025, nombraron miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso. En cuanto a que actualmente son miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029. (Hormiga)