KPK dijo que no hubo esfuerzo forzado para el Regente Pati porque …

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló una de las razones por las que no hubo un esfuerzo forzado, como una investigación al regente de Pati, Java Central, Sudeoporque se sospecha que participa en muchos grupos en el caso Djak.

El caso relacionado con el presunto soborno del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (DJKA) del Ministerio de Transporte.

«Entonces, la persona en cuestión no está solo en el proyecto (el ferrocarril en solitario de carreras-kadipooso-solo-kalioso). Entonces, en casi todos los proyectos hay un papel, por lo que tenemos que esperar el manejo de otros casos», dijo el diputado interino para el diputado de la aplicación y la ejecución del KPK, Asep Guntur Rahayu Cuando se confirma Entre De Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.



Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

Entonces, dijo que el manejo del caso de DJKA relacionado con el ex miembro del Parlamento indonesio combinaría varios grupos.

«Para él, puede ser más tarde al mismo tiempo para manejar. Por lo tanto, no solo más tarde, uno, por ejemplo, en carreras en solitario, un Tegal-Solo, como ese, no. Entonces, si la persona es la misma, se unirá para manejar el caso», dijo ASEP.

Anteriormente, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya, y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Java Central, el 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Se sabe que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo, o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El KPK el 12 de agosto de 2025 estableció y detuvo a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)