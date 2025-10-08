KPK dice que BPK ha terminado de calcular las pérdidas de estado en el caso de corrupción de cuotas de Hajj, ¿cuánto vale?

Jacarta – Comisión de erradicación Corrupción divulgar la agencia de auditoría financiera o CPC ha terminado de calcular las pérdidas financieras estatales en el presunto caso de corrupción para determinar las cuotas y organizar la peregrinación del Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«También se han completado los resultados del cálculo de las pérdidas financieras estatales por parte de los amigos de BPK», dijo el portavoz de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Budi Praseteto en el edificio rojo y blanco del KPK, Yakarta, el miércoles.

Por lo tanto, Budi le dijo a todas las partes que trabajen juntas para esperar el anuncio de las cifras de pérdidas financieras estatales que habían calculado el BPK indonesio.

Explicó que la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) todavía estaba investigando el supuesto caso de corrupción en paralelo Haji soñando el.

«También tenemos que tener cuidado porque las prácticas en el campo para organizar la peregrinación del Hajj, incluido el mecanismo para obtener una cuota especial del Hajj, luego comprar y vender esta cuota especial a los posibles peregrinos, tienen varias condiciones. Por lo tanto, esto será explorado uno por uno», dijo.

Anteriormente, el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción para determinar las cuotas y organizar la peregrinación del Haj en el Ministerio de Religión para 2023–2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de preguntarle información al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación sobre el caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, la Comisión de Erradicación de la Corrupción también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el comité de erradicación de la corrupción anunció el cálculo inicial pérdidas estatales En este caso, alcanzó más de IDR 1 billón y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex ministro de religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de DPR RI HAJJ también declaró que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación Hajj 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial fue la distribución de las cuotas 50 a 50 a partir de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de la peregrinación Hajj y Umrah, que regula la cuota especial del Hajj con un ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)