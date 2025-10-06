KPK devolvió el auto Alphard confiscado de la casa de Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Devuelva una unidad de vehículo de cuatro ruedas Toyota Alphard que fue confiscada desde la casa del ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) o Noel Ebenezer.

El regreso del auto Toyota Alphard fue justificado directamente por el portavoz de KPK, Budi Praseteto.

«Bien. Entonces, el investigador hizo un retorno uno Coche alfárdico Los confiscados del hermano de IEG en confiscación se llevaron a cabo desde su casa el 26 de agosto de 2025 después de la celebración de manos «, dijo Budi en el edificio KPK Red and White, citado el martes 7 de octubre de 2025.

El auto Toyota Alphard fue devuelto porque era un bien de arrendamiento para el Ministerio de Manpower para la operación del Vice Ministro.

Además, explicó que los investigadores de KPK obtuvieron este hecho después de llamar y examinar el Ministerio de Manpower, especialmente dentro de la Secretaría del Ministerio de Manpower y el Sector Privado.

«En el proceso de examen, se descubrió que los activos confiscados no estaban relacionados, luego el investigador inmediatamente devolvió el activo porque resultó que el activo no pertenecía al hermano de IEG. Sin embargo, el activo era un activo contratado por el Ministerio de Manpower», dijo.

Por lo tanto, dijo que el regreso del vehículo fue un paso profesional y progresivo de los investigadores de KPK.

«Significa que los activos llevados a cabo por confiscación son activos que están realmente relacionados con los resultados de un acto criminal de corrupción», explicó.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK nombró a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos de casos de presuntos casos extorsión Relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)