KPK detiene caso de presunta corrupción en permisos de extracción de níquel Rp. 2,7 billones en el norte de Konawe, esta es la razón

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) confirmó que había dejado de investigar el caso de presunta corrupción que involucra al ex Regente Konawe del NorteSudeste de Sulawesi, Aswad Sulaiman.

«Es cierto, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha emitido SP3 (una orden para detener la investigación, ed.) en este caso», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo a los periodistas en Yakarta el viernes.

Budi explicó que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) decidió detener el caso de presunta corrupción en la concesión de permisos de autorización de exploración y explotación minera, así como permisos de operaciones de producción minera del Gobierno de la Regencia de Konawe del Norte en 2007-2014 debido a la falta de pruebas.



Ilustración de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK)

«Después de realizar una investigación en profundidad en la etapa de investigación, no se encontraron pruebas suficientes, por lo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción emitió el SP3 para brindar seguridad jurídica a las partes interesadas», explicó.

A pesar de esto, Budi dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción todavía abre oportunidades para volver a investigar la presunta corrupción.

«Si el público tiene nueva información relacionada con este caso, puede transmitirla al KPK», dijo.

Anteriormente, el 4 de octubre de 2017, el Comité para la Erradicación de la Corrupción nombró a Aswad Sulaiman regente interino de Konawe del Norte para el período 2007-2009 y regente de Konawe del Norte para el período 2011-2016 como sospechosos de presunta corrupción relacionada con la concesión de permisos de autorización minera y IUP.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Aswad Sulaiman causó pérdidas estatales de al menos 2,7 billones de IDR derivadas de la venta de producción de níquel que supuestamente se obtuvo como resultado de un proceso de concesión de licencias ilegal.

Aparte de eso, el KPK sospecha que Aswad Sulaiman recibió durante 2007-2009 presuntos sobornos de hasta 13.000 millones de IDR de varias empresas que solicitaban permisos de autorización minera.

El 18 de noviembre de 2021, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) interrogó a Andi Amran Sulaiman (ahora Ministro de Agricultura) como director de PT Tiran Indonesia como testigo en el caso. Amran fue interrogado por el KPK sobre la propiedad mina de níquel en el norte de Konawe.

El 14 de septiembre de 2023, el KPK planea detener a Aswad Sulaiman. Sin embargo, esto fue cancelado porque el interesado fue trasladado de urgencia al hospital. (Hormiga)