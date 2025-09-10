KPK descargó la cronología de tres autos Immanuel Ebenezer que se perdieron después de OTT

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) está rastreando la posibilidad de un ex viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), escondiendo deliberadamente tres unidades de su automóvil de la residencia oficial de repente.

«Estamos explorando si está oculto espontáneamente. Significa, este IEG espontáneo, luego ordenó a su hermano y todo tipo que oculten autos y otros», dijo el diputado interino para el diputado de KPK y la ejecución, ASEP Guntur Rahayu, en el edificio de KPK rojo y blanco, Jakarta, martes (9/9/2025).

Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

Dijo ASEP, la ocultación del automóvil surgió después de la operación de arresto (OTT) contra Immanuel Ebenezer. Afirmó que si hubiera partes fuera del sospechoso que ayudó, entonces podría estar sujeto a un artículo sobre la investigación.

«Sin embargo, si hay otras partes que están fuera del sospechoso, entonces ayudan a esconderse, ayudan a obstruirlo, ahora puede estar sujeto a un artículo pionero», explicó.

Pero es diferente si la iniciativa proviene directamente del propio Ebenezer. Según ASEP, el sospechoso tiene un derecho de renovación.

«Si el sospechoso tiene derecho a renovar, el derecho a negar, el derecho a no reconocer, así. Bueno, los derechos del despido del sospechoso no están incluidos en los pioneros», dijo.

Anteriormente, el 26 de agosto de 2025, el KPK anunció que tres autos propiedad de Immanuel Ebenezer desaparecieron de su residencia oficial, a saber, un Toyota Land Cruiser, un Mercedes-Benz y One Baic. Una semana después, precisamente el 2 de septiembre, se devolvió una unidad Toyota Land Cruiser. El mismo día, Ebenezer llamó a sus hijos que trasladaron el vehículo por miedo.

Hasta el 9 de septiembre de 2025, otros dos autos que habían estado ocultos también habían sido entregados al edificio rojo y blanco del KPK.

El propio Immanuel Ebenezer fue nombrado previamente un sospechoso junto con otras diez personas en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower. La determinación se llevó a cabo el 22 de agosto de 2025. El mismo día, el presidente Prabowo Subianto desestimó a Ebenezer del cargo de viceministro, a pesar de que esperaba obtener amnistía del presidente.

El total de once personas nombradas sospechosas en el caso consistió en funcionarios en el Ministerio de Manpower, el Sector Privado, para el propio Immanuel Ebenezer. (ENTRE)